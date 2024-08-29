Редкий заяц попал в фотоловушку брянского заповедника. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В фотоловушку заповедника «Брянский лес» попал редкий зверь – заяц-русак. В учреждении отметили, что они живут на опушках леса рядом с населёнными пунктами и полями, а в заповедник приходят не часто.

Зайцам нужны минеральные добавки. И ушастый гость пришёл на солонец, где и установлена фотоловушка.