В брянском заповеднике создадут отдел по борьбе с пожарами

Сотрудников научат управлять беспилотными летательными аппаратами.

Государственный заповедник «Брянский лес» вошёл в число пилотных учреждений, где появятся подразделения по борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили в Минприроды России.

В проект вошли наиболее опытные в вопросах тушения ландшафтных пожаров и применения современных технологий учреждения, а также имеющие квалифицированных инспекторский состав.

В подразделения войдут не менее четырёх человек. Сотрудников обучат по программам «Организация охраны федеральных особо охраняемых природных территорий от ландшафтных пожаров» и «Первоначальная подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных летательных систем».