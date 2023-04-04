Режим чрезвычайной ситуации ввели в Супонево

Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Супонево из-за паводка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Для проведения аварийно-спасательных работ с 3 апреля и до особого распоряжения для сил Брянского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в селе Супонево ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Это связано с прохождение паводка.

В зоне затопления находятся 755 домовладений в Брянске, Сельцо, Жуковском м.о., Брянском, Трубчевском, Выгоничском, Гордеевском, Дятьковском и Суражском районах. Вода зашла в 109 жилых домов. Также остаются затопленными пять участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах.