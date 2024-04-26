Ритуал памяти в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

26 апреля отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагедий. В 1986 году в этот день произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В городе Брянске состоялся ритуал памяти, посвященный 38-й годовщине катастрофы. Чиновники, депутаты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, представители силовых структур, духовенства, общественных, молодежных и ветеранских организаций собрались у

мемориала жертвам Чернобыльской катастрофы. В память о героях-ликвидаторах участники церемонии возложили цветы к мемориалу.