Росавиация продлила запрет на полеты в Брянск

Росавиация объявила об очередном продлении ограничений на полеты в Брянск.

Под запретом остаются и полеты в десять других городов, которые расположены в центре и на юге России.

Все остальные воздушные гавани страны продолжают работать штатно. Авиакомпаниям рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами.

Ограничения на полеты в Брянск были введены с началом военной спецоперации и с тех пор регулярно продлеваются.