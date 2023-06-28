Сад памяти появился в брянском детском саду

Дошкольный юнармейский отряд высадил деревья в детском саду в память о детях-партизанах. Об этом сообщили в городской администрации.

В детском саду «Гармония» Брянска прошла акция «Память — вечная награда». Она приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения Брянщины и в преддверии Дня партизан и подпольщиков.

Руководители и воспитанники высадили туи в память о детях-партизанах и участниках Великой Отечественной войны. Дошкольный юнармейский отряд «Пламя» установил таблички с именами юных героев на каждое дерево.

«Возможно, для присутствующих малышей наша встреча пока не совсем понятна и значима, но я верю, что буквально через 5-10 лет каждый их них, проходя мимо родного детского сада, посмотрит на посаженные деревья и вспомнит, что он присутствовал на таком нужном и важном событии увековечения памяти юных партизан Брянского края в годы Великой Отечественной войны» – подчеркнул начальник управления образования Брянской городской администрации Иван Потворов.