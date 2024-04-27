«Санитарная пятница» прошла в Брянске

Сотрудники предприятий покрасили заборы и побелили деревья на «санитарной пятнице» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре продолжается весенняя уборка в преддверии праздничных дней. накануне в городе прошла «санитарная пятница». В мероприятии участвовали работники администраций, предприятий, учреждений культуры, спорта и образования.

Добровольцы побелили деревья в парке Металлистов, сквере имени Волкова, на улице Ульянова и Фокина. Сотрудники горадминистрации покрасили пешеходные ограждения на пересечении улиц Ново-Советской и Литейной. А сотрудники Брянского троллейбусного управления покрасили опоры контактной сети.