Сбой в работе валидаторов в транспорте устранили в Брянске к утру четверга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В начале ноября в общественном транспорте Брянска стали наблюдаться проблемы в работе валидаторов. Они не принимали оплату за проезд с некоторых банковских карт.

Причиной стала некорректное новое программное обеспечение.

Специалисты оператора автоматизированной оплаты проезда обновили систему, чтобы устранить сбой. С утра 13 ноября все валидаторы в автобусах и троллейбусах города работают корректно.