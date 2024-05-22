Семь многоэтажек восстановили брянские строители в Брянке
Семь многоэтажек восстановили брянские строители в Брянке в 2024 году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Брянская область продолжает помогать подшефному городу Брянка Луганской Народной Республики. В восстановление соцобъектов и жилых домов регион вложил более 1,1 млрд рублей
«Брянские строители продолжают работать. Девять объектов уже готовы — это два детских сада и многоквартирные дома, где восстанавливали кровли и оконные блоки», – уточнил губернатор Александр Богомаз.
Ещё на 10 объектах продолжаются восстановительные работы. В этом году на это из бюджета выделили свыше 600 млн рублей.
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