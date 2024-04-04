Семь придомовых участков в трёх районах Брянщины освободились от воды за сутки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В реке Болва и Десна в Брянске уровень воды остаётся выше пойменных значений. Предварительно в них достигнут пик весеннего половодья.

В областном центре вода зашла в восемь жилых домов. Также затоплены 336 участков в Брянске, Сельцо, Брянском, Выгоничском и Трубчевском районах. Под водой находится мост через Десну в Сельцо и пять участков автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах.

В ближайшие дни ожидается подъём воды в нижнем течении реки Десна в Трубчевском и Погарском районах.

На других паводкоопасных реках региона вода находятся ниже уровней пойменных значений на 5-33 сантиметра. За сутки от воды освободились семь приусадебных участков в Суражском, Дятьковском районах и Жуковском муниципальном округе.