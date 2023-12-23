Семитысячная брянская пара молодожёнов сыграет свадьбу в Москве

В прошлом году в Брянской области количество браков достигло отметки в 7430. В этом году с января по октябрь семей в регионе стало на 5830 больше. Из информированных источников, близких к уполномоченным органам, стало известно, что в этом году количество бракосочетаний в Брянской области может даже немного превысить прошлогоднее значение. Число свадеб уже приблизилось к семи тысячам. И сегодня одна пара должна в Брянске получить 7000-й номер. Но юбилейная «брянская свадьба» Романа Ивановича и его избранницы Елизаветы Александровны состоится в Москве.

Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям. Желаем молодожёнам счастья, здоровья, семейного благополучия, долгих лет счастливой жизни и всего самого наилучшего! Живите долго и счастливо!