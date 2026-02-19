Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Семьям погибших военных передали награды в Брянске

2026, 19 февраля 09:34
Семьям погибших военных передали награды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне в городском военном комиссариате прошла церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших на СВО. Ордена Мужества близким бойцов передали военный комиссар Брянска Юрий Линтварёв и заместитель главы горадминистрации Дмитрий Навроцкий.

«Позвольте выразить Вам слова поддержки от лица Главы Брянской городской администрации Александра Николаевича Макарова. Ваши мужья, сыновья, отцы, братья с честью, доблестно выполнили свой воинский долг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Вечная им память и слава!»– обратился к родственникам Дмитрий Навроцкий.

