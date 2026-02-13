Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по нацпроекту

2026, 13 февраля 17:35
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по нацпроекту
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт Суражской центральной районной больницы капитально отремонтировали по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Брянской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты заменили окна и двери в здании, а также полностью обновили инженерные коммуникации. Также произведена внутренняя отделка помещений. 

В ФАПе медицинскую помощь получают более 300 взрослых и почти 30 детей из деревни Вьюково и близлежащих населённых пунктов. Пациенты могут пройти первичные осмотры и необходимые обследования, сдать анализы. При необходимости фельдшер направит пациента к профильным специалистам в Суражскую центральную районную больницу.

