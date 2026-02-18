Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина
Международный конкурс детского и юношеского творчества «Семь нот» прошёл в Москве 15 февраля. Участие в творческом состязании приняли воспитанники вокальной студии «Ровесник» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.
Группа «Зефирки» покорила жюри акапельной композицией «Миру мир». Деовчки завоевали диплом лауреата I степени.
Солистка студии «Ровесник» Полина Науменко исполнила песню «Кони привередливые». Она получила звание лауреата II степени.