Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса

2026, 18 февраля 17:36
Брянские вокалисты стали лауреатами международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина

 

Международный конкурс детского и юношеского творчества  «Семь нот» прошёл в Москве 15 февраля. Участие в творческом состязании приняли  воспитанники вокальной студии «Ровесник» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

Группа «Зефирки» покорила жюри акапельной композицией «Миру мир». Деовчки завоевали диплом лауреата I степени. 

Солистка студии «Ровесник» Полина Науменко исполнила песню «Кони привередливые». Она получила звание лауреата II степени.

