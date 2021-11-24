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Сергея Рыженко назначили прокурором Мглинского района

2021, 24 ноября 12:00 Общество
Сергея Рыженко назначили прокурором Мглинского района
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Ранее он был заместителем прокурора Севского района.

Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Мглинского района назначен Сергей Рыженко.

Сергей Рыженко родился в 1973 году в Брянске. В 2002 году окончил Московский новый юридический институт.

В этом же году был принят в органы прокуратуры на должность следователя прокуратуры Выгоничского района. В 2003 году назначен заместителем прокурора Выгоничского района.

С 2019 года был заместителем прокурора Севского района.

Классный чин – советник юстиции.

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