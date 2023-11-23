Шоу «Ледниковый патруль» устроили сотрудники ГИБДД в Жуковке

Шоу «Ледниковый патруль» устроили сотрудники ГИБДД и юные фигуристы в ледовом дворце Жуковки. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ледовом дворце «Десна» в Жуковке прошло яркое шоу «Ледниковый патруль». Его устроили сотрудники местного отдела Госавтоинспекции и юные фигуристы.

Дети вместе с автоинспекторами и их патрульным автомобилем исполнили танец «Холодное сияние». Он был призван напомнить о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

После шоу полицейские рассказали зрителям об опасностях зимней дороги и вручили тематические памятки по ПДД.