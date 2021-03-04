Скончался артист Брянского драмтеатра Борис Матвеев

Он ушел из жизни на 83-м году.

Ушел из жизни артист, ведущий мастер сцены, ветеран Брянского театра драмы имени Толстого,

Борис Матвеев.

Борис Алексеевич в 1961 году окончил Саратовское театральное училище имени Слонова по специальности «актерское мастерство». В 1962 году принят в труппу Брянского драматического театра.

Более 50 лет для Бориса Матвеева были неразрывно связаны Брянским театром драмы, вся творческая деятельность прошла на этой сцене.

Брянский зритель помнит его героев в спектаклях «Деньги для Марии», «Спешите делать добро», «Выбор», «Дикарь», «Свадебный марш», «Поминальная молитва» и многих других.

С 1966 года Борис Матвеев был членом Союза театральных деятелей РФ. Награжден почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени.

В Брянском театре драмы выразили глубокие соболезнования родным и близким Бориса Матвеева.