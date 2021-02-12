Скончался руководитель Брянского союза потребобществ Василий Кожемяко

Он ушел из жизни на 73-м году.

На 73-м году ушел из жизни руководитель Брянского областного союза потребительских обществ Василий Алексеевич Кожемяко. Об этом сообщает региональное правительство.

Василий Кожемяко родился в Суражском районе. Окончил Брянский кооперативный техникум и Московский институт кооперации. Всю свою профессиональную деятельность посвятил развитию региональной потребительской кооперации. Его общий трудовой стаж составил порядка 55 лет, из которых более 10 лет он успешно возглавлял Брянский облпотребсоюз.

«Василий Алексеевич всегда пользовался высоким авторитетом и уважением со стороны коллег, умело подбирал кадры и мог сплотить любой коллектив», – отметили в правительстве региона.

Василий Кожемяко – ветеран труда, заслуженный работник торговли РФ, неоднократно был удостоен государственных и ведомственных наград, среди которых орден «Знак Почета», медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак «Ветеран потребительской кооперации».

В правительстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Василий Кожемяко.