Сотрудники брянского центра занятости поучаствовали в акции «Семья-семье»

Сотрудники центра занятости Гордеевского района поучаствовали в акции «Семья-семье».

Региональный департамент социальной политики и занятости проводит ежегодную акции «Семья-семье». К ней присоединились сотрудники центра занятости населения Гордеевского района. Они купили канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму. Все вещи были передали в Комплексный центр социального обслуживания населения Гордеевского района. К началу учебного года все это подарят многодетным и малообеспеченным семьям.

«Вместе мы можем сделать новый учебный год ярким и успешным для каждого ребенка», — отметила директор центра занятости населения Валентина Норот.