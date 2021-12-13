Спасатели напомнили брянцам об опасности на водоёмах

За выход на лёд в запрещённых местах предусмотрен штраф.

Выход на водоёмы в период ледостава может привести к трагедии. Сотрудники МЧС по Брянской области провели профилактические рейды вблизи акватории.

Так, в Дубровскому районе спасатели обошли «рыбные» места и разместили там напоминание о запрете выхода на неокрепший лёд. А в городе Фокино и в Дятьковском районе сотрудники МЧС вместе с представителями администрации обошли дома, расположенные вблизи водоёмов. О безопасности они напомнили не только рыбакам, но и родителям. Ведь часто жертвами происшествий на воде становятся именно дети.

По информации МЧС по Брянской области, в этом году в регионе происшествий на акватории с участием несовершеннолетних не было. Однако в Центральном федеральном округе погибли, провалившись под лёд, уже шесть детей.

В ведомстве отметили, что за выход на лёд в запрещённых местах предусмотрен административный штраф.