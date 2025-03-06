Стадион имени Брянских Партизан отремонтируют в Брянске за 109 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске обновят стадион имени Брянских Партизан. Самую крупную спортивную площадку в Володарском районе планируют привести в соответствие с требованиями соревнований Российской юношеской футбольной лиги.

На поле уложат новый искусственный газон с травой определенной высоты и жесткости. Беговые дорожки «оденут» в резиновое покрытие. Также на территории установят ещё пару световых мачт для проведения соревнований в темное время суток.

Специалисты построят для спортсменов три просторные раздевалки с душевыми и санузлами. Главному судье соревнований выделят отдельный кабинет, а его коллегам — комнату. Также будет отдельное помещение для медиков и проведения допинг-тестов.

Рабочие заменят ограждение вокруг стадиона и сделают новую парковку. Стоимость работ превышает 109 миллионов рублей. Средства выделят из бюджетов города и области. Открыть стадион планируют до конца 2025 года.