Строители Дворца спорта в Брянске закончили земляные работы

Строители Дворца зимних видов спорта в Брянске закончили земляные работы и приступили к обустройству фундамента. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается строительство Дворца зимних видов спорта. Специалисты компании «Уровень» завершили этап земляных работ и приступили к устройству фундамента.

«Радует, что вы «вырвались» из земли, как и обещали. Судя по всему, весенняя распутица не нарушит ваши планы, и стройка этого важного сооружения не только для Фокинского района, но и всего Брянска не выбьется из графика», — подчеркнул побывавший на объекте глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Дворец зимних видов спорта строят по нацпроекту «Демография». В трёхэтажном здании разместят ледовую арену 30 на 60 метров, а также тренажерные и спортивные залы для юных фигуристов и хоккеистов. Кататься на коньках во Дворце смогут все желающие.

Стоимость объекта превышает 325 млн рублей. Стройку должны закончить в феврале будущего года.