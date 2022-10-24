Суд отказал брянцу в иске к стоматологической клинике

Неудачей окончилась попытка жителя Брянской области взыскать через суд 138 тысяч рублей с одной из известных стоматологических клиник Брянска.

Истец обратился в клинику для установки импланта поврежденного зуба. При заключении договора на лечение он потребовал дополнительные документы, в предоставлении которых и самом оказании услуги ему было отказано.

Затем мужчина вызвал полицию и при полицейском подписал договор. Но принимать его отказались, сказав, что время, которое было зарезервировано для его приема, уже прошло.

Мужчина вставил имплант в другой клиники. А стоимость лечения и моральный вред, который оценил в сто тысяч рублей, пытался взыскать с той, где ему отказали в обслуживании.

Однако районный, областной, а теперь и кассационный суды установили, что поскольку клиент сам отказался от подписания договора и не оплатил первичный прием, правоотношения продавца и потребителя между ответчиком и ним не возникли, и в удовлетворении иска отказали.