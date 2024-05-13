Свыше 600 полицейских охраняли порядок в праздничные дни

Свыше 600 полицейских охраняли порядок на праздничных мероприятиях в День Победы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В День Победы в Брянской области прошли торжественные митинги и праздничные мероприятия. В них приняли участие почти девять тысяч человек.

Безопасность на мероприятиях обеспечивали более 600 сотрудников полиции. Грубых нарушений общественного порядка в регионе правоохранители не зарегистрировали.