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«Танцующий май» пришёл в брянский парк

2023, 04 мая 15:32 Общество
«Танцующий май» пришёл в брянский парк
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Акция «Танцующий май» прошла в парке имени Толстого в Брянске. 

Вокально-танцевальное мероприятие «Танцующий май» организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в парке Толстого. Акция проходит уже не в первый год в преддверии Дня Победы.

Праздничное настроение всем присутствующим подарили военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области, молодежная агитбригада творческих коллективов Брянского филиала Президентской академии, ансамбль народно-эстрадной песни «Вязанка» и студент БГТУ Никита Гордеев. Они исполнили  фронтовые песни. Зрители слушали, подпевали и вальсировали вместе с активистами молодежных объединений.

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