«Танцующий май» пришёл в брянский парк

Акция «Танцующий май» прошла в парке имени Толстого в Брянске.

Вокально-танцевальное мероприятие «Танцующий май» организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в парке Толстого. Акция проходит уже не в первый год в преддверии Дня Победы.

Праздничное настроение всем присутствующим подарили военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области, молодежная агитбригада творческих коллективов Брянского филиала Президентской академии, ансамбль народно-эстрадной песни «Вязанка» и студент БГТУ Никита Гордеев. Они исполнили фронтовые песни. Зрители слушали, подпевали и вальсировали вместе с активистами молодежных объединений.