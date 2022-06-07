«Театральную ярмарку» режиссеров проведут в Брянске

10 отобранных кандидатов смогут начать сотрудничество с российскими театрами.

10 июня в рамках проекта «Театральный питчинг. Лаборатория молодых режиссеров» в Брянском театре драмы пройдет «Театральная ярмарка» – показ готовых работ.

Приглашенные руководители региональных театров смогут составить более полное представление о потенциальных возможностях того или иного режиссера и обсудить с ним перспективы дальнейшего сотрудничества и постановки спектаклей.

Главная задача питчинга – установление реальных продуктивных контактов руководителей театров и постановщиков будущих спектаклей. Для участия в проекте отобрали 10 кандидатов из 122.

В конкурсе участвовали профессиональные режиссеры – студенты выпускных курсов режиссерских факультетов театральных ВУЗов, профессиональные актеры, имеющие опыт постановок в театре.