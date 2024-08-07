Территории благоустроят в 11 детских садах Брянска в этом году по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

В рамках программы «Инициативное бюджетирование» в этом году в Брянске благоустроят территории в 11 детских садах. На это выделено более 27 млн рублей.

Так, в детском саду №148 «Звёздный» впервые за 40 лет заменили покрытие на дорожках, ведущих к зданию и прилегающим территориям. Подрядчик установил бордюры и уложил более тысячи квадратных метров асфальта.

«На новом покрытии дети могут и бегать, и кататься на самокатах и велосипедах без риска получить травму. На асфальте мы самостоятельно разметили площадку, где дети изучают правила дорожного движения. И здесь же наши воспитанники могут сдавать нормативы комплекса ГТО для дошкольников», — отметила заведующая детским садом №148 «Звёздный» Елена Курлова.

А в садах №88 «Сказка» и №99 «Тополёк»в Бежицком районе уложат травмобезопасное покрытие и установят несколько детских игровых комплексов. .

Реализация объектов инициативного бюджетирования должны завершить до начала зимы.

«Опыт обновления пришкольных территорий с помощью программы инициативного бюджетирования у нас уже есть. Территории детских садов по этой же программе будут благоустраиваться в Брянске впервые», — отметил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.