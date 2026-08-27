Точечная беда: зачем Брянск вносит в зону ЧС отдельные дома, поля и мосты

2026, 27 августа 12:18

Когда беспилотник повреждает торговый центр, дом или автомобиль, последствия приходится устранять здесь и сейчас, поэтому главный вопрос для жителей приграничья звучит предельно конкретно: на какую помощь можно рассчитывать и по каким правилам её теперь считают.

Ответ обновился в августе: постановлением правительства Брянской области от 17 августа финансовая помощь за частичную или полную утрату имущества первой необходимости прямо предусмотрена «в результате террористического акта или при его пресечении правомерными действиями». До сих пор поддержку выдавали по документу о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера — по логике, писавшейся под наводнения и аварии, а теперь у пострадавших от атак появилось отдельное правовое основание.

Тарифная сетка беды выглядит так: за частично утраченное имущество положены 78 375 рублей, за полностью утраченное — 156 750 рублей, причём эти суммы не менялись с весны 2025 года. Важная новация касается вреда людям: в августовском постановлении впервые прописан порядок компенсаций пострадавшим от терактов и конкретный размер выплат, чего в прежней версии документа не было.

За тяжкий или средний вред здоровью полагается 627 000 рублей, за лёгкий — 313 500 рублей, заложнику, не получившему вреда здоровью, — 156 750 рублей. Родные погибшего получат 1 567 500 рублей, которые делятся в равных долях между супругом или супругой, детьми, родителями и иждивенцами, при этом любой член семьи может отказаться от своей доли в пользу других. Устроено финансирование по принципу «регион платит первым»: деньги идут из областного бюджета, а затем область получает возмещение из федеральной казны через трансферты из резервного фонда правительства России, поэтому выплаты не зависят от скорости движения бумаг между Брянском и Москвой.

Основанием для всех этих механизмов служит режим ЧС, и его границы регулярно уточняются: указом губернатора от 11 августа в перечень вошли не только населённые пункты, но и конкретные здания, поля, мосты и километры дорог — от домов в Бежицком районе Брянска до поля мясной компании в Почепском районе. Поводов, увы, хватает: только недавно в Климово дрон-камикадзе повредил торговый центр и фасад общепита, ранив троих местных жителей, а в Климовском районе при ударе по гражданскому автомобилю погибла женщина.

Параллельно врио губернатора Егор Ковальчук предложил министру МЧС Александру Куренкову усилить пожарные подразделения в Климовском и Стародубском муниципалитетах с федеральным финансированием, так что система восстановления выстраивается сразу с разных сторон.

По материалам сайта АиФ-Брянск