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Культура

Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»

2026, 21 августа 13:23
Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»
Источник фото

Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи  в России прошла акция «Из России, с любовью!». К ней присоединились и учреждения культуры Брянской области. 

Сотрудники регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации передали для иностранных гостей издания книг «Анна Каренина», «Идиот» и «Евгений Онегин». По этим произведениям ставятся спектакли в театрах по всему миру, снимаются фильмы, создаются оперы и балеты.

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