Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»

2026, 21 августа 13:23

Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи в России прошла акция «Из России, с любовью!». К ней присоединились и учреждения культуры Брянской области.

Сотрудники регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации передали для иностранных гостей издания книг «Анна Каренина», «Идиот» и «Евгений Онегин». По этим произведениям ставятся спектакли в театрах по всему миру, снимаются фильмы, создаются оперы и балеты.