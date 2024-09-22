Три водопропускные трубы прокладывают на трассе Сельцо-Новониколаевка

В Брянской области продолжается капитальный ремонт автодороги Сельцо-Новониколаевка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 1,7 километра трассы.

В настоящее время рабочие обустраивают две новые водопропускные трубы. Также идёт ремонт старой. Это нужно для обеспечения водоотвода с дороги.

Кроме того, специалисты уложат новый асфальт, укрепят обочины, отремонтируют съезды, нанесут разметку термопластиком и установят новые дорожные знаки.

Ремонт завершат в этом году.