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Политика

Брянская дума стала первой по количеству законодательных инициатив

2026, 02 октября 14:35
Брянская дума стала первой по количеству законодательных инициатив
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Брянская дума стала первой по количеству внесённых в Госдуму законодательных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Брянская областная Дума стала первой место среди законодательных собраний страны  по количеству внесённых в Государственную Думу законодательных инициатив. Регион направил 17 проектов. Одна из инициатив уже принята и подписана Президентом России. 

«Задач перед нами стоит много. Приоритетами в работе парламента региона остаётся социально‑экономическое развитие Брянщины, повышение уровня жизни граждан. Не сомневаюсь, что, взаимодействуя с правительством, общественностью и экспертами, мы успешно реализуем намеченное», — подчеркнул спикер заксобрания Валентин Суббот.

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