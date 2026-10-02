Брянская дума стала первой по количеству законодательных инициатив

2026, 02 октября 14:35

Брянская дума стала первой по количеству внесённых в Госдуму законодательных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Брянская областная Дума стала первой место среди законодательных собраний страны по количеству внесённых в Государственную Думу законодательных инициатив. Регион направил 17 проектов. Одна из инициатив уже принята и подписана Президентом России.

«Задач перед нами стоит много. Приоритетами в работе парламента региона остаётся социально‑экономическое развитие Брянщины, повышение уровня жизни граждан. Не сомневаюсь, что, взаимодействуя с правительством, общественностью и экспертами, мы успешно реализуем намеченное», — подчеркнул спикер заксобрания Валентин Суббот.