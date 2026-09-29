Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю

2026, 29 сентября 10:56

Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца заявительница решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные мнимым экспертом счета она перевела 1 255 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» исчез.

В аналогичную ситуацию попала ещё одна жительница областного центра. Она отдала мошенникам 124 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.