Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца заявительница решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные мнимым экспертом счета она перевела 1 255 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» исчез.
В аналогичную ситуацию попала ещё одна жительница областного центра. Она отдала мошенникам 124 тысяч рублей.
Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.