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Криминал

Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю

2026, 29 сентября 10:56
Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю
Источник фото

Лжеэксперты по инвестициям обманули двух жительниц Брянска за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца заявительница решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные мнимым экспертом счета она перевела  1 255 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» исчез. 

В аналогичную ситуацию попала ещё одна жительница областного центра. Она отдала мошенникам 124 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.

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