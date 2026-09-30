Заместитель брянского губернатора вручил первые паспорта жителям подшефной Брянки

2026, 30 сентября 18:22

Заместитель брянского губернатора вручил первые паспорта юным жителям подшефной Брянки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В подшефном Брянской области городе Брянке Луганской народной республики накануне прошли мероприятия, посвященном Дню воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Участие в них принял заместитель губернатора региона Виталий Свинцов.

Зам брянского губернатора вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации школьникам Брянки. Также Виталий Свинцов посетил городской Дворец культуры, проверил ход капремонта инфекционного отделения городской больницы , а также благоустройства сквера на улице Щетинина и городского парка культуры и отдыха.

«Отрадно наблюдать, как город изменился за четыре года в составе Российской Федерации. Смело могу утверждать, что Брянка хорошеет и развивается. Уверен, будущее городов-побратимов в составе России будет светлым и радостным!» – подчеркнул Виталий Свинцов.

За четыре года Брянская область помогла Брянке восстановить 174 объекта.