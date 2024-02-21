Троллейбусные провода оборвались в Брянске

Троллейбусные провода оборвались на улице Объездной в Брянске из-за ДТП. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Объездной в районе пересечения с улицей Иванова произошла авария. Грузовик двигался с поднятым кузовом и задел контактную сеть. В результате оборвались провода и упала троллейбусная опора.

Движение троллейбусов на этом участке остановлено. Аварийная бригада Брянского троллейбусного управления занимается восстановлением.

На это период скорректированы маршруты двух троллейбусов:

№12: «БКК — Курган Бессмертия — Площадь Партизан — Комсомольский — Телецентр».

№14 «10-й Микрорайон — Курган Бессмертия — Площадь Партизан — Ул. Горбатова».

Восстановить движение троллейбусов по улице Объездной специалисты планируют до конца дня.