Троллейбусные провода оборвались в Брянске
Троллейбусные провода оборвались на улице Объездной в Брянске из-за ДТП. Об этом сообщили в городской администрации.
На улице Объездной в районе пересечения с улицей Иванова произошла авария. Грузовик двигался с поднятым кузовом и задел контактную сеть. В результате оборвались провода и упала троллейбусная опора.
Движение троллейбусов на этом участке остановлено. Аварийная бригада Брянского троллейбусного управления занимается восстановлением.
На это период скорректированы маршруты двух троллейбусов:
- №12: «БКК — Курган Бессмертия — Площадь Партизан — Комсомольский — Телецентр».
- №14 «10-й Микрорайон — Курган Бессмертия — Площадь Партизан — Ул. Горбатова».
Восстановить движение троллейбусов по улице Объездной специалисты планируют до конца дня.
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