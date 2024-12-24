У ДК в Бежицком районе Брянска зажглась ёлка

У ДК в Бежицком районе Брянска зажгли новогоднюю ёлку. Об этом рассказали в городской администрации.

На площади Дворца культуры имени Медведева в Бежицком районе Брянска прошла церемония открытия новогодней ёлки. Для маленьких жителей района организовали новогоднюю развлекательную программу с участием Дед Мороза и Снегурочки. Вместе с волшебными героями ребята «зажгли» новогоднюю ёлку.

С наступающим Новым годом собравшихся поздравила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова. Она также вручила победителям конкурса ёлочных игрушек грамоты, сладкие призы и приглашения на новогодние программы.