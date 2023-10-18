Участковый из Брянска представит регион на Всероссийском конкурсе

Участковый из Брянска представит регион на Всероссийском ведомственном конкурсе конкурсе МВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Завершилось голосование в региональном этапе конкурса «Народный участковый». В Брянской области за это звание боролись 12 сотрудников полиции. Победителем стал майор полиции из Брянска Александр Бирюков.

Участковый служит в органах внутренних дел четыре года. На его административном участке расположено девять многоквартирных домов, в которых проживают более четырех тысяч человек.

Александр представит Брянскую область на федеральном этапе конкурса. Он поборется за звание лучшего участкового страны.