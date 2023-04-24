Участники акция «Герои с нами» в Брянской области получат бесплатные футболки

Первые сто участников акция «Герои с нами» в Брянской области получат бесплатные футболки. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В преддверии Дня Победы в Брянской области стартовала акция «Герои с нами». Организовали мероприятие Центр по развитию добровольчества и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» и РИА «Стрела» при поддержке департамента внутренней политики Брянской области.

Жители могут рассказать историю своего Героя Великой Отечественной войны и их опубликуют в СМИ. Первые 100 участников бесплатно получат футболку с изображением Героя.

Возрастные ограничения 6+