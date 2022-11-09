Участвующий в СВО на Украине казачий атаман расписался в брянском загсе

Атаман представительства союза казаков, участвующий в специальной операции на Украине, заключил брак в загсе Климовского района. Об этом рассказали в управление записи актов гражданского состояния Брянской области.

Атаман представительства союза казаков воинов России и зарубежья Евгений Клименок вступил в брак с Еленой Савицкой в отделе ЗАГС Климовского района. Мужчина добровольно участвует в спецоперации на Украине. Это и сподвигло молодых людей стать мужем и женой официально.

Подарки семье вручили глава администрации Климовского района Александр Исаев и начальник управления молодежной политики и общественных проектов регионального департамента внутренней политики Екатерина Щерба.