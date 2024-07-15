Военнослужащие зарегистрировали брак в ЗАГСе Дятьково

Пара военнослужащих зарегистрировала брак в Дятьково. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В отделе ЗАГС Дятьковского района расписались молодожены Александр и Юлия Петренко. Они служат в воинской части Республики Саха в Якутии. А жених родом из Дятьково, поэтому и свадьбу решили сыграть здесь.

Юлия работает в части делопроизводителем. Там она и встретила Александра.

«Молодые парни-офицеры пришли поздравлять нас с праздником 8 марта. Саша подошел с цветами почему-то только ко мне, взглянул в мои глаза и… вспыхнули чувства с первого взгляда», – рассказала девушка.

Пара встречалась три с половиной года, а затем решили зарегистрировать отношения. Молодоженов поздравили родители Александра. А через несколько дней жених вновь уезжает в командировку в зону СВО.