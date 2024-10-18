1938 детей родились за три месяца в Брянской области
Мальчиков родилось больше чем девочек за три месяца в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
В III квартале 2024 года отделы ЗАГС в Брянской области зарегистрировали рождение 1938 детей. Свидетельства получили родители 986 мальчиков и 952 девочек.
Самыми популярными мужскими именами за три месяца стали Михаил, Артем, Александр, Тимофей и Максим. Девочек родители чаще всего называли София, Мария, Варвара, Полина и Василиса.
Читайте также
Новости регионов
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во