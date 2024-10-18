1938 детей родились за три месяца в Брянской области

Мальчиков родилось больше чем девочек за три месяца в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В III квартале 2024 года отделы ЗАГС в Брянской области зарегистрировали рождение 1938 детей. Свидетельства получили родители 986 мальчиков и 952 девочек.

Самыми популярными мужскими именами за три месяца стали Михаил, Артем, Александр, Тимофей и Максим. Девочек родители чаще всего называли София, Мария, Варвара, Полина и Василиса.