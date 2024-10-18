Более двух тысяч браков зарегистрировали в Брянской области в третьем квартале

В Брянской области за три месяца мужчины реже вступали в повторный брак, чем женщины. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

С июля по сентябрь отделы ЗАГС Брянской области зарегистрировали 2359 браков. В первый раз официально в брак вступили 1543 мужчин и 1490 женщин. Повторно отношения зарегистрировали 816 женихов и 869 невест.