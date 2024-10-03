Учителя и воспитатели Брянска получили награды в честь профессиональных праздников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В зале Дворца культуры имени Медведева в Брянске собрались воспитатели, учителя и работники системы дополнительного образования детей. Все они отмечают свои профессиональные праздники осенью.
«Учителю никогда не бывает легко, жизнь предъявляет высокие требования к его работе. Но даже современный компьютер не заменит учительского таланта и мастерства. В дни ваших профессиональных праздников желаю вам здоровья и благополучия, пусть вас никогда не покидает стремление учить и передавать знания!» — подчеркнула заместитель главы Брянской городской администрации Елена Качур
Отличившиеся работники сферы образования получили награды Министерства Просвещения РФ, благодарности и почетные грамоты областного правительства, думы и горадминистрации. Творческих коллективов города подарили учителям концертные номера
В системе образования Брянска работают более шести тысяч педагогов и воспитателей. Они учат свыше 78 тысяч детей.
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