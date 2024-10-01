Улицу Чехова отремонтировали по нацпроекту в Брянске

На улице Чехова построили тротуар и отремонтировали проезжую часть по нацпроекту в Брянске. об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска завершается капремонт улицы Чехова. Подрядчик обновил около полутора километра дороги. Там появилось новое двухслойное асфальтобетонное покрытие , тротуар и три автопавильона. Освещают дорогу фонари со светодиодными светильниками.

На проезжую часть рабочие нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Подрядчику осталось поставить дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».