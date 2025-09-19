Улицу Городищенскую отремонтировали по нацпроекту в Брянске
Улицу Городищенскую отремонтировали по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Бежицком районе Брянска завершился капремонт улицы Городищенской. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» обновила 1,6 километра дороги.
Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. На дороги установили фонари со светодиодными светильниками. Кроме того, специалисты сделали искусственные неровности, поставили дорожные знаки и нанесли разметку.
Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
