Свыше 2,7 тысяч километров трассы в Брянской области обработали от гололёда за сутки

2026, 25 февраля 15:34
Свыше 2,7 тысяч километров трассы в Брянской области обработали от гололёда за сутки
Свыше 2,7 тысяч километров трассы в Брянской области обработали от гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В минувшие сутки на трассах регионального и межмуниципального значения в Брянской области работали 253 единицы техники. Специалисты очистили от снега 6,8 тысяч километров проезжей части, а также более 4,5 тысяч километров обочин. Кроме того, свыше 2,7 тысяч километров  трассы обработали от гололёда. На это потратили более 3,4 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Из города Брянска за вчерашний день коммунальщики вывезли более 2800 тонн снега. На проезжую часть высыпали почти 150 кубометров песко-соляной смеси.

С утра среды уборкой улиц областного центра занимаются 75 единиц спецтехники. С проспекта Московского, улиц Литейная, Октябрьская, Никитина и Дзержинского вывозят снег. Ротор убирает на проспекте Героев. Погрузчики расчищают остановки и съезды с проезжей части. 91 человек с лопатами помогает технике. 

