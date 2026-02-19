Расстрелявший автомобиль брянец получил условное наказание

2026, 19 февраля 17:36

Расстрелявший автомобиль брянец получил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Приговор выслушал 35-летний житель областного центра.

Вечером 15 ноября прошлого года на улице Коминтерна в посёлке Белые Берега фигурант дважды выстрелил в машину BMW, припаркованную около дома № 9. Машина принадлежало бывшему супругу его жены. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Подсудимый возместил потерпевшему ущерб. Суд приговорил виновного условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.