Расстрелявший автомобиль брянец получил условное наказание

2026, 19 февраля 17:36
Расстрелявший автомобиль брянец получил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Приговор выслушал 35-летний житель областного центра.

Вечером 15 ноября прошлого года на улице Коминтерна в посёлке Белые Берега фигурант дважды выстрелил в машину BMW, припаркованную около дома № 9. Машина принадлежало бывшему супругу его жены. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Подсудимый возместил потерпевшему ущерб. Суд приговорил виновного условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

