Улицу Киевскую в Брянске подрядчик отремонтировал за почти 13,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Киевской. За два месяца подрядчик «Профдорстрой» обновил свыше 800 метров дороги. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжую часть и тротуары. Вблизи школы №51, детских садов №144 «Солнышко» и №133 «Родничок» сделали шесть искусственных неровностей. На перекрёстке с улицей Шолохова появились четыре новых светодиодных фонаря.

Качество ремонта оценила межведомственная комиссия. Подрядчику предстоит устранить недостатки: ликвидировать застои воды на проезжей части у школы №51 и на повороте во двор дома №62, а также повесить предупреждающие знаки о сужении дороги вблизи бани №12.

Стоимость капитального ремонта улицы Киевской составила почти 13,5 млн рублей. Его провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».