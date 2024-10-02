Улицу Красноармейскую отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска отремонтировали улицу Красноармейскую. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» привела в порядок километр дороги от улицы Октябрьской до дома №1А.

Специалисты уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он отличается высокой прочностью. Также рабочие заменили люки и опорные плиты под ними, установили новое светодиодное освещение.

Участок улицы Красноармейской ведет к Площади Партизан и к Брянскому государственному краеведческому музею. Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».