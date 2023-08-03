Улицу Куйбышева отремонтировали в Брянске

В Брянске подрядчик закончил благоустройство улицы Куйбышева. Об этом сообщили в городской администрации.

Межведомственная комиссия проверила качество ремонта улицы Куйбышева в Бежицком районе Брянска. Подрядчика «Дорстрой32» привел в порядок участок в 750 метров от улицы III Интернационала до улицы Ульянова. Там заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Также специалисты проложили новую троллейбусную сеть, установили светодиодные фонари и смонтировали дополнительно четыре светофора.

«Улицу отремонтировали хорошо. Практически везде на ней могут проехать инвалиды-колясочники. Впрочем, есть места, на которые мне пришлось указать подрядчику. Вот смотрите, некоторые ливневые канавки сделаны на тротуаре слишком глубокими. Проехать нам можно, но нужно замедлить скорость для преодоления препятствия. А так, Куйбышева сделали классно», — отметил представитель Всероссийского общества инвалидов Евгений Кондратишко.

Сотрудники ГИБДД указали подрядчику на отсутствие некоторых знаков приоритета и скрытыми за ветками деревьев светофорах. Также специалистам надо восстановить газоны, покосить траву, убрать строительный мусор и некоторых участках тротуара заменить провалившуюся плитку. Также власти попросили строителей разобраться с лужей на пересечении улиц Куйбышева и Ухтомского, хотя организация и не занималась ремонтом подземной части ливнёвки.

«Вскрывать асфальт мы не будем. Но посмотрим, в чём причина, почему вода плохо уходит в ливневую канализацию. В самое ближайшее время мы займемся этим вопросом», — пообещал директор «Дорстрой32» Руслан Кузавлёв.