Улицу Ленинградскую в Брянске отремонтировали

220 метров улицы Ленинградской около школы №52 отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В апреле специалисты закончили капитальный ремонт школы №52 в Бежицком районе Брянска. А подрядчик «Брянское ППЖТ» за пару месяцев фактически заново построил дорогу к учебному заведению. Улицу Ленинградскую благоустроили от дома №31 до улицы Камозина. На участке протяжённостью 220 метров рабочие уложили более трёх тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах. На улице заново проложили линию светодиодного освещения.

Около школы №52 появился пешеходный переход с искусственной неровностью и мигающим оранжевым светофором типа «Т7», а также парковка для машин.

Кроме того, специалисты избавились от лужи, которая традиционно появлялась после дождя около школы. Теперь вся вода с проезжей части стекает по уклону, а далее — по водоотводному лотку вдоль дома №31.

Рабочая комиссия оценила качество ремонта улицы Ленинградской. Существенных недостатков в работе подрядчика проверяющие не выявили. Дорога будет находиться на гарантии у «Брянское ППЖТ» в течение пяти лет.